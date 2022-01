Si è aperta la gara d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica tramite la linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio.

L’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato la procedura aperta informatizzata sulla piattaforma SardegnaCAT per assegnare per un periodo di tre anni, rinnovabile per altri tre, il servizio di trasporto persone, veicoli e merci in continuità territoriale, nel periodo compreso tra il primo novembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Il valore stimato della concessione comprensivo dell’opzione di rinnovo per tre anni e l’opzione di proroga di sei mesi è di 13.531.783 euro.

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 10 maggio 2022.

I dettagli nel bando di gara pubblicato sulla piattaforma SardegnaCAT.

