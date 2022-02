L’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna intende partecipare, con la collaborazione di Unioncamere, che curerà l’acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio al Salon du Tourisme, che si terrà a Parigi dal 17 al 20 marzo.

Sta inoltre valutando di prendere parte anche a Ferien Messe, in programma sempre dal 17 al 20 marzo, e a Imex, in programma Francoforte dal 31 maggio al 2 giugno.

Per questo invita le imprese del settore a manifestare interesse alla propria partecipazione.

Per la manifestazione in Francia e in Austria il bando è aperto a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, alberghi diffusi, catene di hotel, consorzi, associazioni di imprese e reti d’impresa (con almeno dieci associazioni o iscritti), agenzie di viaggio incoming e tour operator, società di servizi turistici, attività di noleggio di autobus con conducente, società di gestione di aeroporti e compagnie aeree e di navigazione.

Le manifestazioni d’interesse per Ferien Mess, invece, sono possono essere inviate da destination marketing organization e convention & visitors breau, convention bureau territoriale, club di prodotto e aggregazione d’imprese congressuali ed eventi, sedi per eventi (centri congressi – alberghi congressuali – dimore storiche – spazi per grandi eventi – spazi istituzionali – spazi non convenzionali), agenzie di organizzazione di convegni, congressi, eventi, eventi motivazionali, lanci prodotto, espositori, seminari, e agenzie di viaggio e di comunicazione con specifici dipartimenti di organizzazione eventi.

Gli operatori interessati a partecipare alle fiere dovranno inviare l'apposita manifestazione d'interesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tur.marketing@pec.regione.sardegna.it.

I dettagli nei bandi relativi al Salon du Tourisme, a Ferien Messe e Imex, pubblicati sul sito della Regione Sardegna.

