La Regione Sardegna ha disposto – tramite l’assessorato dell’Agricoltura e della riforma agropastorale – sovvenzioni per le imprese di pesca in acque interne, con sede nell’Isola, danneggiate dall’emergenza Covid-19, nell’ambito del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Possono beneficiare dei sostegni le aziende, regolarmente iscritta alla Camera di commercio competente, che hanno tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A per acque interne e che non abbiano richiesto/ottenuto altri aiuti.

Una prima parte del contributo è attribuita in misura fissa a ciascuna azienda che ne ha diritto, applicando un parametro pari a 500 euro per le imprese autonome individuali e mille per quelle associative di cooperazione. La seconda parte del contributo viene attribuito a ciascun beneficiario in maniera proporzionale al fatturato medio degli ultimi tre esercizi, fino a un massimo di duemila euro.

Le domande devono essere presentate dal 12 gennaio fino al 15 febbraio prossimo e dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico Sipes (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno).

I dettagli nel bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

La dotazione finanziaria complessiva per la misura è di circa 143mila euro.

