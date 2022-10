Quasi 3.800 chilometri, dalla Sardegna alla Spagna e ritorno, per fare tappa in tutte le principali città nel nord della penisola iberica.

Il tutto a bordo non di un moderno e multiaccessoriato suv, di un camper o di una comoda station wagon, bensì di una Fiat 500 del 1971, affettuosamente soprannominata Sbirulina.

Questa la piccola, grande impresa compiuta quest’estate da Nicole Maria Zanon, di Quartu, e dal suo fidanzato Nicola Spano, residente a Pirri, che dopo aver fatto, sempre al volante di Sbirulina, il giro di tutta la costa della Sardegna e due giri della Corsica hanno deciso di cimentarsi in un tour molto più impegnativo.

E la vecchia 500 se l’è cavata benissimo, nonostante la veneranda età.

LE TAPPE – "Siamo partiti a bordo di Sbirulina da Quartu Sant'Elena il 12 agosto con direzione Porto Torres per prendere la nave diretta a Barcellona”, racconta Nicole. “Da Barcellona siamo andati a San Sebastian, passando per Pamplona, per poi iniziare il tour del nord della Spagna, passando per Bilbao, Santander, Comillas, Gijon, Oviedo, Foz, La Coruna. Da La Coruna siamo scesi verso Santiago di Campostela, Leon, Burgos, Logrono, Saragozza, finendo il tour di nuovo a Barcellona”.

“Abbiamo effettuato – prosegue Zanon – 3770 km circa, di cui 3060 in Spagna i restanti da Quartu a Porto Torres e viceversa per prendere la nave. Sbirulina si è comportata benissimo, si è solo rotto il perno che tiene l'ingranaggio dello spinterogeno, ma abbiamo risolto e siamo ripartiti. Fortunatamente – dice ancora Nicole – sono io il meccanico di Sbirulina, ma nella vita non faccio il meccanico. No, è una passione. Nella vita ho studiato ingegneria gestionale e lavoro per ciò che ho studiato, ma è una passione talmente forte che l'anno scorso ho deciso di iscrivermi al corso Magistrale di ingegneria meccanica”.

Per quanto riguarda Sbirulina, spiega Zanon, “è con me dall'età di 18 anni, è stata la mia prima macchina e tutt'ora continua ad essere la mia prima macchina”.

L’ACCOGLIENZA – “Durante il viaggio – raccontano Nicole e Nicolò – abbiamo dormito rigorosamente in campeggio, quindi ogni notte in un campeggio diverso.

In generale le persone erano entusiaste di vedere una piccola Fiat 500 nelle strade della Spagna, tutti suonavano per salutarci e farci foto e video. Diciamo che come tutti i viaggi fatti con Sbirulina anche questo è stato fantastico e indimenticabile. Viaggiare con un auto di 51 anni è qualcosa di magnifico, ti riempie il cuore di gioia”.

"Io e Nicolò – conclude Nicole -amiamo fare i viaggi con Sbirulina, infatti abbiamo già in mente la meta dell'anno prossimo e se quella di quest'anno è stata una sfida, la prossima lo sarà ancora di più.”

