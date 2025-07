Sinnai in festa dal 17 al 21 luglio per la patrona Santa Barbara. Una sagra che si rinnova nel tempo per due volte all'anno: a luglio e il 4 dicembre.

Si inizia giovedì alle 19 con una messa animata dal coro "Voice for Jesus choir". Il 18 luglio alla stessa ora una messa animata dal coro "Amici di don Bosco". Sabato 19 luglio alle 19 messa animata dalla corale adulti di Santa Barbara" in ricordo di don Alberto Pistolesi e di Paola Olla. alle 20,30, Cena comunitaria in Pioazza chiesa. A lle 21 spettacolo col coro "Il Pentagrtamma" diretto da Francesca Spanu e i giovani artisti emergenti di Sinnai. in collaborazione con l'associazione "Chess Art".

Domenica 20 luglio solennità di Santa Barbara : alle 10 verrà celebrata una messa per i sinnaesi lontani dal paese. Alle 18, Adorazione eucaristica. Alle 19 messa solenne in onore di Santa Barbara e dei soci defunti, celebrata dal parroco, padre Gabriele Biccai, animata dal coro Segossini. Seguirà la processione accompagnata dalla banda musicale "Giuseppe Verdi" di Sinnai per le vie Roma, Mara, Oristano, Funtanalada, Roma, Serri, Piazza scuole, Ninasuni, Colletta, chiesa.

Alle 21,15 spettascolo dei ciri "S'arrodia", "Segossini" e Serpeddì. Lunedì 21 luglio alle 19 verrà celebrata una messa solenne in onore di Sant'Anna e Gioacchino, nonni di Gesù. Seguirà un rinfresco offerto dall'associazione "Sanra Barbara".

