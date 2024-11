Importante riconoscimento per il docente del'Università di Cagliari Emilio Ghiani, premiato ai KNX Awards 2024 per il progetto "LocalRes". Lo studioso è stato insignito del prestigioso premio nazionale nella categoria "Miglior progetto di ricerca" ai KNX Awards 2024, tenutisi a Verona.

L’evento celebra annualmente l’eccellenza nell’automazione e nella gestione intelligente dell’energia. Il progetto "LocalRes" che ha brillato come esempio virtuoso di innovazione e sostenibilità, è stato concepito per implementare una comunità energetica nel comune di Berchidda. Questo innovativo modello si basa sulla condivisione e l’ottimizzazione delle risorse energetiche locali, con un focus particolare sull’integrazione di fonti rinnovabili e sulla promozione dell’autoconsumo collettivo. Grazie a "LocalRes", Berchidda si posiziona come un esempio pilota di sostenibilità e transizione energetica, dimostrando come piccole realtà locali possano guidare il cambiamento.

Il merito del successo operativo del progetto va anche al Comune di Berchidda, che ha giocato un ruolo cruciale nell’attuazione del modello. Il dottor Gianmarco Sitzia è stato individuato dall’amministrazione comunale per gestire questa fase del progetto, trasformando le idee in azioni concrete.

«L’iniziativa ha permesso di creare un sistema locale – spiega Gianmarco Sitzia - che promuove la riduzione delle emissioni, l’efficienza energetica e un modello di governance partecipativa. Questi risultati riflettono il lavoro congiunto tra ricerca accademica e amministrazione pubblica, sottolineando l’importanza delle sinergie tra teoria e pratica per affrontare le sfide energetiche contemporanee».

Il Professor Ghiani come consulente in-house ha espresso la sua soddisfazione: «Questo premio non è solo un riconoscimento al nostro lavoro di ricerca, ma è anche una testimonianza del potenziale delle comunità locali nel guidare la transizione energetica. Ringrazio il comune di Berchidda e il Dott. Gianmarco Sitzia per la loro collaborazione essenziale in questo percorso. Il progetto "LocalRes" - ha concluso il docente – aiuta a rafforzare l’idea che l’innovazione tecnologica e la gestione intelligente delle risorse possono trasformare le comunità locali in protagoniste della rivoluzione energetica. Un successo che non solo porta in alto il nome di Berchidda ma offre un modello replicabile per altre realtà italiane. La Sardegna si conferma, ancora una volta, una terra capace di innovare e di contribuire con visioni strategiche allo sviluppo sostenibile nazionale ed europeo».

© Riproduzione riservata