Sardegna ospite d’onore in Svizzera per il “Comptoir di Denezy”, la rassegna dedicata al turismo che si è svolta nel piccolo paese del Cantone di Vaud. Oltre 3mila le presenze che hanno potuto conoscere le bellezze dell’Isola grazie alla promozione curata dal circolo sardo “Nuraghe” di Losanna con il contributo del Parco di Porto Conte al quale i visitatori si sono dimostrati molto interessati per un futuro viaggio.

A parlare loro delle caratteristiche della zona è stata la presidente dell’associazione, Josiane Masala, che frequenta Porto Conte da oltre 20 anni e conosce bene le attività proposte.

Nei giorni della manifestazione, il direttivo del “Nuraghe” ha proposto varie specialità gastronomiche per far conoscere agli svizzeri i piatti della tradizione sarda come gnocchetti alla campidanese, fregola (o fregula) e maialetto arrosto, e prodotti di eccellenza nel settore vinicolo con varie degustazioni.

Da mesi il circolo sardo si stava preparando a questo appuntamento: “Avevamo contattato alcuni artigiani dell’Isola per esporre le bellezze delle loro produzioni”, spiega Genri Fais, consigliere.

L'esibizione del gruppo Brinca al "Comptoir di Denezy" (foto concessa)

Tra gli ospiti musicali, il gruppo Brinca, “che si è esibito con due spettacoli per far vivere alla popolazione di Denezy un momento di musica sarda – aggiunge Fais -. Il pubblico presente è stato entusiasta e molto caloroso con questo gruppo e l’ambiente è stato bellissimo”.

Ma l’associazione “Nuraghe” prosegue ora con il suo calendario di attività: il 10 e 11 giugno sarà presente alla festa “Festimixx” di Renens, sempre per promuovere l’immagine della Sardegna all’estero.

