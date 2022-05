La Sardegna sarà l’ospite d’onore al “Comptoir di Denezy”, nel cantone di Vaud in Svizzera, e a rappresentare l’Isola in quattro giorni dedicati al turismo sarà il circolo sardo “Nuraghe”, presieduto da Josiane Masala, in collaborazione con la Federazione dei circoli sardi in Svizzera.

Dal 25 al 29 maggio gli ospiti della manifestazione potranno conoscere più da vicino alcuni angoli della Sardegna e tra questi molta attenzione verrà dedicata a Porto Conte e al suo Parco, nella zona di Alghero. Sarà stesso circolo con la sua presidente, che ben conosce quella realtà, a proporre opuscoli informativi e a spiegare le bellezze del territorio.

Inoltre il 28 maggio il gruppo Brinca animerà la giornata e porterà un po’ di tradizione sarda fuori dai confini regionali e nazionali, e nel corso dell’evento ci saranno momenti dedicati anche alla gastronomia isolana.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata