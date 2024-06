A Londra tutti lo conoscono come “Massimo Pizza”, il suo è diventato un volto noto non solo per le strade della capitale britannica ma anche per gli appassionati di cucina che seguono la Bbc One.

Massimo Nocerino, classe 1975 e originario di Quartu Sant’Elena, ha creato una vera e propria impresa. Al suo arrivo in Gran Bretagna nel 2001 non parlava una parola d’inglese, «era difficile ogni volta chiedere a qualcuno di tradurre», e lavorava nei ristoranti come lavapiatti, poi è entrato nel mondo delle pizzerie. Oggi è ospite nelle trasmissioni televisive per presentare la sua specialità: la pizza.

«Quella che creo con l’impasto col lievito madre, come si faceva il pane una volta in Sardegna», spiega. Con il suo furgoncino gira per le strade di Londra, partecipa a mercati, festival, spesso viene chiamato per le feste e i matrimoni, e sforna uno dei piatti italiani più richiesti. «Un’arte, una grande passione fatta di sacrifici e fatiche».

La sua avventura nella nuova puntata dedicata a I Sardi Nel Mondo:

