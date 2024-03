Domenica scorsa in Inghilterra si è disputato uno dei match più attesi della Premier League: il derby di Manchester tra City e United. A vincere (3-1) è stato il City campione d’Europa e a rifocillare Erling Haaland e compagni dopo la partita sono state le golose prelibatezze preparate da due giovani emigrati sardi, Enrico Pinna e Daniela Steri.

Il coronamento di un sogno per il 30enne di Iglesias e la 27enne di Musei, che dopo il diploma hanno lasciato la Sardegna per trasferirsi nel Regno Unito, con l’obiettivo di migliorare l’inglese e trovare lavoro. Dopo un’esperienza a Londra sono approdati a Manchester e qui hanno aperto una piccola attività di ristorazione – Ad Maiora – che in poco tempo è diventata una sorta di piccola istituzione nel Northern Quarter della grande città industriale britannica. La specialità della casa? Le focacce ripiene, che hanno in poco tempo conquistato sempre più consensi e recensioni. E ora è arrivato un nuovo, prestigioso upgrade.

«Siamo stati invitati dal capo nutrizionista del Manchester City per un grande evento di catering, che si è svolto lunedì per premiare i giocatori del City dopo l’importantissima vittoria nel derby di Manchester», spiega Enrico Pinna a UnioneSarda.it.

«Abbiamo avuto – prosegue Pinna - l’opportunità di servire le nostre focacce fatte in casa a tutti i giocatori del City e tutti i membri dello staff, a partire dai nutrizionisti fino ai medici e preparatori atletici».

Perché hanno scelto proprio voi?

«Siamo stati scelti per la nostra storia emblematica, visto siamo partiti "dal basso”, vendendo focacce dal nostro appartamento un anno fa. Ma anche per l’autenticità e la genuinità dei nostri prodotti».

Quali specialità avete messo in tavola?

«Abbiamo portato tutto il nostro menu e le nostre focacce “best seller”. Ma abbiamo anche dato l’opportunità ai calciatori di scegliere i loro ingredienti preferiti per la farcia e loro non si sono fatti pregare. Quindi alla fine la cosa si è trasformata in una preparazione “su richiesta” in base ai gusti di ciascuno...».

Inevitabile la domanda: cosa ha scelto Haaland?

«Il primo ad accoglierci è stato proprio il bomber norvegese, che subito si è dimostrato interessato a scegliere i suoi ingredienti preferiti. Ci ha confessato che va pazzo per la nostra mozzarella di bufala. E così ci ha chiesto di preparare una foccaccia con prosciutto di Parma, mozzarella di bufala Campana Dop, rucola e un po’ di pesto fatto da noi».

Gli è piaciuta?

«Direi di sì: dopo averla mangiata se n’è fatte preparare altre due...».

E gli altri gocatori?

«Molti non solo hanno fatto il bis, ma hanno anche portato a casa alcune delle nostre focacce per le loro famiglie».

Un’esperienza da incorniciare, insomma...

«Sì, è stato davvero un giorno molto emozionante e il nutrizionista del City sta già organizzando un altro evento simile. Per me e Daniela è una grande soddisfazione oltre che un importante riconoscimento del tanto lavoro fatto fino ad ora».

© Riproduzione riservata