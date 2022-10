Rientrato a Torino, dove risiede, il sinnaese Raffaele Floris ha conquistato il terzo posto di categoria nella 35esima edizione della Strarivoli, gara competitiva di corsa da 10,5 chilometri. Classe 1944, Floris dopo aver trascorso due mesi a Sinnai, partecipando a numerose gare in tutta l’Isola (Villanova Monteleone, Sinnai, Perdaxius, Monastir, Arbus), lo scorso fine settembre è rientrato a Torino, continuando a correre e domenica scorsa ha conquistando l’ennesimo podio. Terzo posto a Rivoli nel primo memorial Renzo Caddeo, manifestazione organizzata dall’Atletica Rivoli in collaborazione col Circolo Quattro Mori e col patrocinio della Città di Rivoli. Primo classificato dei sardi.

Emigrato giovanissimo, ha la corsa nel cuore. Quando rientra a Sinnai non perde tempo. Subito corse in Pineta, a Santu Barzolu. Adora le salite. “Sono felicissimo”, dice, “di poter correre ancora a questa età. È la mia passione. Spero di poterlo fare ancora per tanto tempo. Non ho intenzione di smettere". Il suo motto è “l’importante è partecipare” ma riesce sempre a fare classifica. “Fa sicuramente piacere”.

© Riproduzione riservata