È Luca Sanna, classe 1977, originario di Iglesias, il vincitore di The Best Chef of Italian Cuisine - Parmigiano Reggiano Award, la competizione che si è tenuta lunedì 30 maggio a Londra e che ha incoronato il miglior chef di cucina italiana nel Regno Unito.

Grande entusiasmo per la prima edizione di questa gara organizzata dalle Federazione Italiana Cuochi - Delegazione UK, in collaborazione con “I Love Italian Food”, associazione culturale e network internazionale che promuove l'autentica cultura enogastronomica italiana nel mondo.

A presiedere la giuria Enzo Oliveri, Presidente della Federazione Italiana Cuochi nel Regno Unito e chef affermato da anni, anche grazie a numerose apparizioni televisive. Accanto a Chef Oliveri, altri quattro giudici, anch'essi noti in Gran Bretagna e non, per la promozione della cucina italiana: lo stellato Chris Galvin, Alberico Penati, Carmelo Carnevale e Massimo Rossi.

"A distanza di poche ore dalla premiazione non ho ancora realizzato questo mio importante risultato”, racconta Sanna, che vive a Londra dal 2015 ed è Chef Tournant a Al Mare Restaurant Jumeirah Carlton Tower London. “Sono davvero soddisfatto della mia prestazione, ho lavorato tanto sulla preparazione del piatto, utilizzando prodotti di ottima qualità. La mia idea era di valorizzare eccellenze italiane come il Parmigiano Reggiano DOP, il Guanciale Amatriciano IGP, le nocciole del Piemonte IGP", aggiunge ancora.

La competizione si è svolta all'interno dell'evento "The Italian Show", un'importante vetrina per il Made in Italy e per i prodotti italiani a Londra, che ha attratto oltre 1.500 professionisti della ristorazione e della stampa e produttori e consorzi di tutela arrivati dall'Italia per rappresentare il mondo del cibo, del vino, ma anche della mixology.

Ancora emozionato lo chef iglesiente, che ha primeggiato tra oltre 200 concorrenti nelle prime fasi di selezione e poi sugli altri cinque finalisti e che vede un futuro roseo davanti a sé: "Sono felice di come ho lavorato durante la gara, credo che in molti abbiano notato il mio impegno e la mia performance. E da questa esperienza esco davvero molto arricchito: ho incontrato persone straordinarie, sia tra i giudici che tra gli altri concorrenti, sarà sicuramente un passaggio importante per la mia carriera."

