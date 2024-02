Prestigioso riconoscimento per Paola Sini, attrice e produttrice del film “La terra delle donne (No Potho Reposare)”, per la regia di Marisa Vallone e la produzione Fidela Film, in collaborazione con Rai Cinema e il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna.

Si è tenuta a Roma la 41^ edizione della storica rassegna cinematografica dedicata a opere prime e non di autrici italiane e straniere, ma anche ad autori che raccontano storie di donne. L'artista ozierese è stata premiata come produttrice dell'opera tratta da una sua sceneggiatura e girata interamente in Sardegna tra Mandas, Seulo, Sadali, Nuragus, Isili, Torralba, Alghero, Sassari e La Maddalena.

Nel cast del film uscito nel 2023 anche Valentina Lodovini, Alessandro Haber, Syama Rayner, Hal Yamanouchi, Jan Bijvoet e Freddie Fox.

© Riproduzione riservata