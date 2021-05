La tragica morte di Mirko Farci, il giovane ucciso a Tortolì dall’ex compagno della madre mentre tentava di difenderla, ha colpito e commosso anche i sardi sparsi per il mondo.

Tra gli altri, un gruppo di ogliastrini, in viaggio in Arabia Saudita, che hanno voluto inviare un saluto ai loro conterranei e, da così lontano, omaggiare il coraggioso ragazzo per il suo sacrificio.

“Saluti da un gruppo di sardi ogliastrini in gita in una Pigeon Tower – scrivono in un messaggio accompagnato da una foto di gruppo – ad un’ora e mezza a sud di Riyad, nel caldo del deserto Arabico, durante la pausa delle Eid, le feste alla fine del Ramadan.

Un abbraccio a tutti i nostri conterranei e un pensiero speciale a Mirko Farci, uno splendido ragazzo ed un simbolo nella lotta contro la piaga della violenza contro le donne”.

