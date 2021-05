Tortolì è sconvolta dal dolore dopo la morte di Mirko Farci, il 19enne ucciso ieri all’alba dall’ex compagno della madre. Il giovane ha tentato proprio di difendere la mamma, Paola Piras, ed è stato accoltellato da Masih Shahdid, 29enne di origine pachistana.

Mirko frequentava la V c dell’istituto alberghiero Ianas e questa mattina gli studenti hanno appeso, fuori dalla scuola, un lenzuolo bianco con la scritta “Al tuo sorriso, grazie Mirko”.

La madre invece è ancora in condizioni gravi, ma stabili. È stata sottoposta a un intervento chirurgico ed è ricoverata in Rianimazione a Lanusei.

Secondo il racconto fatto dall’omicida, che ha confessato il delitto dopo essere stato catturato al termine di una fuga durata alcune ore, è entrato nella casa di via Monsignor Virgilio, dove madre e figlio vivevano, arrampicandosi su un pluviale fino al primo piano della palazzina dove abita il padre di Paola Piras, in precarie condizioni di salute. Lì avrebbe preso il coltello quindi sarebbe salito per le scale nell'appartamento al secondo piano dove dormivano Paola e il figlio.

Ha detto di essere geloso della donna che fino al novembre scorso era la sua compagna, sospettando inoltre che avesse un altro uomo. Lei, per i maltrattamenti subiti, lo aveva anche denunciato ma nonostante il 29enne avesse ricevuto la misura di divieto di avvicinamento i due in questi mesi si sono visti diverse volte.

Ora è rinchiuso, in isolamento, al carcere di San Daniele.

