Lutto per la scomparsa di don Francesco Alba, avvenuta a Udine, dove il sacerdote sardo viveva ed esercitava il proprio ministero fin dal 1969, quando era partito dalla Sardegna per prestare servizio come cappellano militare.

Classe 1926, nato a Villasalto, fu ordinato sacerdote a Iglesias; svolse il suo sacerdozio in diversi Comuni del cagliaritano per poi fermarsi nel capoluogo ben 11 anni, come parroco a Sant’Eusebio, prima di partire per il Friuli Venezia Giulia.

Concluso il servizio come cappellano militare, nel 1991 don Alba decise di restare nella regione del Nordest d’Italia, dove si è fatto apprezzare per il suo impegno nella parrocchia udinese San Marco.

È ricordato anche per l’attivismo nel mondo dell’emigrazione sarda organizzata: è stato nel comitato di presidenza della Lega sarda dal 1982, poi ne è divenuto presidente dal ’91 al ’94, fino a quando la Lega sarda ha cambiato il nome in Federazione delle associazioni sarde in Italia.

Grande risalto della sua morte è stato dato dal quotidiano locale IlFriuli.it, in attesa di conoscere luogo e data dei funerali dell’amato sacerdote sardo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata