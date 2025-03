Sabato 29 marzo alle 17.30, nella sede di Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, il Circolo Nuraghe con il patrocinio dell’amministrazione comunale, della Fasi, della Regione e del Tè delle 5, ha organizzato la presentazione del libro ‘Gigi Riva’, scritto da Umberto Oppus e Mario Fadda, che dialogheranno con Renato Copparoni su ‘il campione, l’amico, il mito’.

‘Gigi Riva’, edito da Carlo Delfino con la prefazione di Giancarlo Abete, racconta attraverso 70 testimonianze come Gigi Riva non sia stato solo un calciatore, uno dei più grandi attaccanti italiani di tutti i tempi, il bomber che a suon di reti ha portato il Cagliari a vincere lo storico “Scudetto” 1969-70 o il giocatore che, tuttora, vanta il record delle reti segnate in Nazionale, ma sia stato molto di più.

Un uomo e un amico per tanti, un campione unanimemente riconosciuto a livello nazionale ed internazionale ma, per la Sardegna, è stato e sarà una leggenda, il Mito per antonomasia. Se è vero che fisicamente ‘Rombo di tuono’ è morto il 22 gennaio 2024, rappresenterà per sempre l’anima, lo spirito e il cuore non solo di una squadra ma di un’intera isola che, con lo Scudetto 1969-70, ha definitivamente lasciato il sogno per il mito.

