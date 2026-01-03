Il Governo del Venezuela «denuncia la gravissima aggressione militare» degli Stati Uniti. Così il presidente Nicolas Maduro dopo le forti esplosioni, accompagnate da aerei in volo a bassa quota, che si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas, e che sarebbero durate fino alle 4 ora locale.

Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto la "mobilitazione" della popolazione dopo l'attacco.

Le esplosioni si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro sono "contati".

Sui social media sono visibili immagini di grandi incendi con colonne di fumo, avvenute nella zona sud e est della capitale venezuelana.

«Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato! Stanno bombardando con missili. L'Organizzazione degli Stati americani e l'Onu devono incontrarsi immediatamente», scrive il presidente della Colombia Gustavo Petro su X.

Le interruzioni di elettricità sono confermante anche dai giornalisti della Cnn che si trovano nella capitale venezuelana, che hanno sentito anche il rumore di aerei dopo le esplosioni.

Secondo testimonianze raccolte dalla Reuters, scrive la agenzia sul suo sito, ad essere senza elettricità è la zona meridionale della città.

Colpite l'Accademia Militare di Mamo, a La Guaira, a 40 chilometri dalla capitale. Altre zone colpite includono la base aerea La Carlota e l'aeroporto di Higuerote, con esplosioni di minore entità.

«Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è costantemente informata. L’unità di crisi della Farnesina operativa», le parole su X del ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito ha parlato di siti colpiti vicino all’ambasciata. Nel paese, ha precisato De Vito, al momento ci sono circa 160mila italiani.

Da settimane sono altissime le tensioni tra il governo degli Stati Uniti e quello del Venezuela, e l'esercito statunitense ha preso di mira, negli ultimi giorni, imbarcazioni che sarebbero utilizzate da narcotrafficanti. Appena ieri Maduro aveva rilasciato un’intervista dicendosi pronto a dialogare con gli Stati Uniti.

«L'obiettivo di questo attacco non è altro che quello di impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare del suo petrolio e dei suoi minerali, cercando di spezzare con la forza l'indipendenza politica della nazione. Non ci riusciranno», scrive il governo di Nicolas Maduro in una nota ufficiale in cui respinge gli attacchi al Venezuela che la nota attribuisce a Washington. «Dopo oltre duecento anni di indipendenza, il popolo e il suo governo legittimo rimangono saldi nella difesa della sovranità e del diritto inalienabile di decidere il proprio destino. Il tentativo di imporre una guerra coloniale per distruggere la forma repubblicana di governo e forzare un 'cambio di regime', in alleanza con l'oligarchia fascista, fallirà come tutti i tentativi precedenti», aggiunge la nota.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

