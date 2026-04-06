Su un tavolo è esposta la maschera dei Mamuthones. In una parete è appeso il sughero con cui si servono i maialetti arrosto e in un'altra diversi quadri che raccontano l'Isola. Ci sono anche due grandi schermi su cui scorrono le immagini della Sardegna: mare cristallino, spiagge, paesaggi e ricette per la preparazione delle pietanze tipiche della cucina tradizionale.

L'Isola in America

A Weston, a pochi chilometri da Miami, in Florida, c'è un angolo di Sardegna che da anni accoglie tutti coloro che varcano la soglia del ristorante "Zona Blu", gestito da Andrea Fadda, 53 anni, originario di Sant'Anna Arresi, in America da più di 20 anni. La sua missione è chiara: raccontare la sua terra attraverso il cibo che offre ai clienti, per poi convincerli a raggiungere la Sardegna. E ci riesce. «Quando poi tornano dalle ferie, mi ringraziano per l'esperienza che hanno vissuto nella mia terra, che hanno scoperto dopo aver mangiato nel mio locale. Questo mi rende molto orgoglioso», racconta lo chef sardo, un vero ambasciatore dell'isola. E tra pochi giorni verrà inaugurato un altro locale, sempre dedicato all'Isola, e sempre a Weston: si chiamerà “Sardinia”.

La storia

Chi si siede ai tavoli di Zona Blu ordina gli spaghetti alle vongole con la bottarga ma anche ai ricci. Poi i malloreddusu alla campidanese, i culurgiones fatti a mano da una ragazza di Lanusei, il pane carasau, la fregola con i frutti di mare, l'agnello con i carciofi e le seadas. Tutte le ricette preparate con ingredienti che arrivano ogni settimana dall'isola. Compresi i vini, l'olio e persino l'acqua. «Ogni giorno porto in tavola la mia storia - racconta Andrea Fadda - Da sardo non potevo dedicarmi a un'altra cucina . Per me è un onore poter rappresentare l'isola con il cibo». Ma qua si respira anche il calore isolano: «I miei clienti amano venire a Zona Blu anche per come vengono accolti. Si sentano a casa loro, del resto l'ospitalità è la nostra cultura».

La missione

Andrea Fadda è riuscito a creare un pezzo di Sardegna in Florida, anche grazie alle due socie, Deborah e Sheila Marras, figlie di Liliana Ledda e Giovanni Marras di Uri, emigrati negli Stati Uniti negli anni Sessanta. L'incontro tra Andrea e le due sorelle avviene nel suo primo ristorante, Pappa e Ciccia, a South Beach. «Mi hanno chiesto di aprire un ristorante insieme a loro dedicato alla Sardegna - racconta lo chef - Ed è così che è nato Zona Blu. Utilizzo la mia arte per promuovere la terra in cui sono nato e in cui torno una volta all'anno per un mese, a giugno, in vacanza».

Lo chef Andrea Fadda è arrivato in America dopo aver lavorato in diversi resort di lusso tra Maldive, Zanzibar, Caraibi e Cuba. È proprio qui ha conosciuto Kirenia, poi diventata sua moglie e madre di Javier e Daniel. «Anche il nuovo ristorante che aprirà a breve le porte - racconta Andrea Fadda - avrà un menù molto simile a quello di Zona Blu. La missione del resto è la stessa: far vivere la Sardegna grazie ai piatti tipici e autentici, per poi convincere i turisti e gli stessi americani a visitarla».

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