Il Gremio Sardi Roma e il Circolo Acrase Maria Lai organizzano per domani, sabato 28 marzo, alle 18, nella sala Italia-UnAR, la proiezione del film documentario in sardo, con sottotitoli in italiano, "Ammentos dae su monte”, di Domenico Ruiu con musiche di Piero Marras. 

Il monte in questione è l’Ortobene. Seguiranno dibattito e brindisi.

Ingresso libero e gratuito, previa prenotazione telefonando ai numeri: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca.

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