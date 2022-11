La longevità e la rocciosa scorza dei sardi fanno notizia anche in Gran Bretagna.

Merito di Mario Sanna, 94 anni appena compiuti, emigrato dall’Isola – precisamente da La Maddalena - negli anni Cinquanta e celebrato in questi giorni dall’emittente Bbc e sulle pagine della stampa inglese con il soprannome di “Super Mario”.

Il motivo? Alla sua veneranda età è ancora in forma smagliante e continua a frequentare con assiduità e puntualità (almeno due volte alla settimana) la palestra “I-Motion Gym” della città di Rotherham, nel South Yorkshire.

All’inizio di novembre, in occasione del suo ultimo compleanno, la stessa palestra ha deciso di premiare la costanza dell’arzillo nonnetto, consegnandogli un attestato che certifica la sua fedeltà all’attività fisica.

Sono ben venticinque anni, infatti, che Mario Sanna si dedica a esercizi a corpo libero, macchine e compagnia presso l’I-Motion Gym.

Arrivato in Inghilterra nel 1952, due anni dopo Sanna ha iniziato a lavorare alla British Rail, le ferrovie del Regno Unito. Il lavoro lo ha mantenuto in forma per molto tempo, ma quando negli anni Novanta è andato in pensione Mario – che ha due figli e quattro nipoti - ha deciso di cercare altri modi per mantenere tonico il suo corpo.

Quindi, a 60 anni, si è iscritto per la prima volta in palestra. E il desiderio di fare un po’ di moto si è progressivamente trasformato in passione. Una passione che dura tuttora.

«All’epoca avevo bisogno di molti soldi, perché mi dovevo sposare. Quindi lavoravo quasi sempre, comprese le domeniche», ha raccontato Sanna. «Quando invece sono andato in pensione non avevo niente da fare, per ciò ho deciso di iscrivermi in palestra. All’inizio era mia intenzione rimettermi in forma e restarci il più possibile. Ma non ho più smesso. E ancora oggi mi dedico agli esercizi».

Mario Sanna con l'attestato di "fedeltà" all'attività fisica (Foto I-Motion Gym Facebook)

In palestra il pensionato-atleta andrebbe tutti i giorni se non avesse, dice, un problema agli occhi che un po’ lo limita. Ma una prossima operazione potrebbe permettergli di maggiore assiduità.

Nell’attesa, due volte alla settimana non c’è scusa o impedimento che tenga: un amico lo passa a prendere, il martedì e venerdì mattina, e via, verso i suoi esercizi, aiutato dalla personal trainer Hannah Atkinson.

«Uso – aggiunge Super Mario - tutto ciò che la palestra fornisce, qualsiasi tipo di macchinario, compreso il vogatore e frequento anche le lezioni di spinning. E poi mi dedico al sollevamento pesi oppure al tapis roulant per camminare».

Super Mario è amatissimo dal personale della palestra. «Viene qui da più di 25 anni e a 94 anni continua a benedirci con la sua presenza settimanale. Per lui siamo come una seconda famiglia», ha sottolineato lo staff di I-Motion Gym su Facebook, celebrando il decano dei suoi iscritti.

Ma anche per il pensionato-atleta il team della palestra è ormai nel cuore. «Quando vengo qui – sottolinea - non mi dedico solo agli esercizi. Per me, come per tutti, è anche e soprattutto l’occasione perfetta per incontrare altre persone, socializzare e fare amicizia».

Non solo. Sanna non manca di fare proseliti, invitando tutti i suoi conoscenti, in particolare quelli più avanti con l’età, a non restare fermi, ma a tenersi sempre in forma.

«Consiglio a tutti di uscire di casa e fare qualcosa», chiosa Sanna. «Credo che il corpo abbia un vero e proprio bisogno di muoversi. È come una macchina. Se la lasci inattiva inizia progressivamente a deteriorarsi. Proprio per questo il movimento è fondamentale. E io mi muovo sempre, forse anche nel sonno».

