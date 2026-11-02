Cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Viddalba. Antonello Oggiano lascia la carica di consigliere comunale e, contestualmente, quella di capogruppo della maggioranza. Al suo posto entra Marco Peru, primo dei candidati non eletti nella lista «Per Viddalba», che alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026 aveva ottenuto 34 voti di cifra individuale.

La surroga è stata approvata all’unanimità nel corso della seduta consiliare del 19 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), convocata dal sindaco Gavino Oggiano. Undici i consiglieri presenti, con una sola assenza.

Nella comunicazione letta in aula dal sindaco, l’ormai ex consigliere Antonello Oggiano ha ricondotto la decisione a sopraggiunti e improrogabili motivi familiari, che richiedono una maggiore presenza e disponibilità personale. Una scelta, ha precisato nella lettera, maturata dopo un’attenta riflessione e con dispiacere, senza alcun riferimento a contrasti politici, dissapori con il sindaco o tensioni all’interno della maggioranza.

Una precisazione che ha accompagnato il passaggio amministrativo, ma che non ha impedito alla minoranza di sviluppare una riflessione anche sul piano politico.

A intervenire è stato il capogruppo Maurizio Satta, che ha letto una dichiarazione a nome del gruppo di opposizione. Nel suo intervento ha richiamato alcuni episodi della campagna elettorale e del primo Consiglio comunale, soffermandosi in particolare sulle precedenti dichiarazioni pubbliche di Oggiano, che aveva manifestato l’intenzione di rimanere in carica per tutti i 1.800 giorni del mandato amministrativo.

«Oggi prendiamo atto istituzionalmente che i giorni effettivi sono stati appena 120», ha sottolineato Satta, evidenziando come l'uscita del capogruppo dopo circa quattro mesi rappresenti, a suo giudizio, un elemento di fragilità nell'azione della maggioranza e un ridimensionamento della stabilità prospettata agli elettori.

La minoranza ha comunque distinto le valutazioni politiche dalle ragioni personali delle dimissioni, dichiarando di non voler entrare nella sfera privata del consigliere uscente. Al termine della sua riflessione, Satta ha rivolto a Oggiano gli auguri per il futuro, auspicando al contempo che il nuovo ingresso in Consiglio possa favorire un confronto politico più maturo, fondato sui contenuti e sulle esigenze della comunità.

La proposta è stata quindi approvata con undici voti favorevoli su undici consiglieri presenti e votanti. Il Consiglio ha contestualmente convalidato l'elezione di Marco Peru, verificata l'assenza di cause ostative, di ineleggibilità e incompatibilità. Al termine della votazione, Marco Peru era presente in aula ed è stato invitato dal sindaco a prendere posto tra i componenti del Consiglio comunale. Per lui il benvenuto ufficiale e l'augurio di buon lavoro da parte del primo cittadino, che ha auspicato un contributo positivo alla vita amministrativa del paese.

(Unioneonline/En.Ne.)

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