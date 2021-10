Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Sassari per domare l’incendio che ha coinvolto un’autovettura in via Leoncavallo.

Intorno alle sei circa, è arrivata la chiamata alla sala operativa del Comando.

Messa in sicurezza la zona interessata dall'evento, si è provveduto all'abbattimento delle fiamme.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.

Sul posto anche i Carabinieri del radiomobile di Sassari.

(Unioneonline/v.l.)

