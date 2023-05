Cheremule sceglie di cambiare. Salvatore Masia, con la lista "Cheremule per tutti" ha avuto la meglio "Insieme per Cheremule -Tra passato e futuro" guidata dalla sindaca uscente, Antonella Chessa per 195 a 126.

«Vent'anni dopo la prima volta», queste le parole di Masia, «un'emozione indescrivibile. Forse la vittoria più bella, che arriva dopo una campagna elettorale molto tesa, pesante nei toni e nei ritmi. Ci aspettavamo una vittoria, ma non così ampia. Ma significa che c'era una scelta di campo importante dalla nostra parte».

Masia, che ricopre attualmente anche l'incarico di presidente del Gal Logudoro-Goceano, è stato già tre volte sindaco del piccolo paese del Meilogu.

