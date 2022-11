È stato un momento di festa grazie al quale i più piccoli del paese hanno capito l’importanza e il valore degli alberi.

Grande successo a Laconi in occasione della festa degli alberi alla quale hanno partecipato gli alunni di tutte le scuole del paese, l'amministrazione comunale, l'Agenzia Forestas e le forze dell’ordine.

Durante la manifestazione sono state donate ai bambini e ragazzi del paese del Sarcidano duecento piantine e piantumate altre trenta nella zona Pip e altre quattro in località Is Forros. Queste ultime in memoria degli aviatori caduti il 29 agosto 1985.

«È stato un momento educativo per tutti - ha detto il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - I ragazzi, con i loro disegni, i loro cartelloni e con i loro messaggi hanno impreziosito la manifestazione. A tutti va un ringraziamento con la promessa di fare di tutto perché questa ricorrenza, con queste modalità, venga ripetuta ogni anno. Un ringraziamento sentito di tutta l'amministrazione è rivolto inoltre all'agenzia regionale Forestas per la disponibilità dimostrata anche in questa importante occasione, per la continua e proficua collaborazione con il Comune per le iniziative di tutela, cura e difesa dell’ambiente».

