Nuovi dati, tanto drammatici quanto eloquenti, sull’impatto devastante avuto dalla pandemia di coronavirus nella vita delle persone. Arrivano dalla Spagna e precisamente da un sondaggio condotto dal Centro per le Ricerche Sociologiche (Cis), secondo cui in terra iberica (dove le vittime totali per il virus hanno superato quota 80mila) una persona su tre ha perso in questi mesi almeno un conoscente a causa del Covid.

Nel dettaglio: delle circa tremila persone interpellate il 9,8% ha affermato di aver perso qualche familiare a causa dell’epidemia, l’11,2% di aver perso qualche amico e ben il 33% ha confermato di aver perso genericamente “un conoscente”.

Nell’ambito della stessa ricerca sono anche state sondate le abitudini dei cittadini spagnoli di fronte alla pandemia.

Ad esempio è stato chiesto quante mascherine al giorno vengono usate (quasi il 19% degli intervistati ne usa sette diverse in una settimana).

Tra le domande anche quella sul dopo-emergenza: per il 15,7% delle persone interpellate sarà impossibile recuperare appieno la vita che si faceva prima dell’avvento del Covid.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata