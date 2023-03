Silenzio e scarsa informazione sono termini spesso associati al tema della menopausa (QUI LO SPECIALE “SALUTE”). Sono tante le donne che si sentono impreparate ad affrontare questa fase della vita: non ne hanno mai parlato in famiglia e non hanno avuto la possibilità di confrontarsi con madri/nonne/sorelle, in altri casi hanno cercato informazioni su internet, oppure hanno rifiutato di pensarci, vivendo l’argomento come un tabù.

Sull’importanza per le donne di non sentirsi sole, TENA – tra i leader mondiali nella produzione di prodotti per la persona – ha commissionato una ricerca nel Regno Unito, in Brasile e in Italia. L’intento è quello di fare luce sull’importanza della condivisione di esperienze e conoscenze tra diverse generazioni.

Lo studio, che ha coinvolto 6mila donne in premenopausa o che avevano già attraversato la menopausa, è stato condotto da One Poll e Ketchum dal 14 al 21 marzo.

Fra chi ne ha vissuto i sintomi, il 25% ha dichiarato di non essersi sentita molto preparata, il 5% affatto preparata. Di queste ultime, la metà riteneva di avere più tempo per pensare a come vivere questo passaggio.

Alcuni dati della ricerca

La poca informazione è uno dei temi più citati: si parla poco di menopausa sui media, e spesso vengono messe in evidenza le conseguenze negative come il calo del desiderio sessuale, o il sentirsi meno “donna” e meno “sicura”. Eppure, fra le intervistate, la maggioranza menziona i vantaggi, come: nessuna necessità di assorbenti (63%), fine del timore di una gravidanza indesiderata (55%), fine della sindrome premestruale (48%).

Con chi parlare dei primi sintomi? Per affrontare episodi di sudorazioni notturne, incontinenza urinaria, secchezza vaginale, le donne scelgono per il 71% dei casi il proprio ginecologo, seguono il medico di base e infine le ricerche su internet.

Altri dati forniti dallo studio rilevano che il 41% delle intervistate afferma di essersi sentita impreparata in menopausa e post-menopausa; una donna su tre (il 32%) si sente molto sola durante la menopausa; oltre la metà (52%) sceglie di non informare il proprio partner.

Le risposte in tema di supporto e salute

L’invecchiamento del corpo femminile scatena spesso senso di vergogna e tabù: “il silenzio è d’oro” è un adagio sempre valido ma – sottolinea TENA - non quando il tema è la menopausa: “In questo caso parlare è più che mai necessario”.

Sono vari i fattori che rappresentano vere e proprie barriere in un discorso aperto e sincero: prima di tutto un senso di disagio, la sensazione di essere in qualche modo “segnate” e anche il sentimento di paura. Tutto questo finisce per dare una veste di negatività alla menopausa.

Importante, quindi, è il confronto – quando possibile – per avere informazioni, sapere come accogliere questo momento della propria vita, con altre donne.

Per questo è stato realizzato un esperimento sociale in formato video in cui mamme e figlie, e anche sorelle, fanno domande e danno risposte, il filmato fa parte della campagna #UltimaMenopausa#DaSola.

(Unioneonline/s.s.)

