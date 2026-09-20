Il Comune di Perfugas, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, alla prevenzione e al perseguimento dell’interesse pubblico e dell’utilità sociale, ha aderito all’iniziativa di screening uditivo “Salute uditiva per la comunità”, rivolta a tutti i cittadini residenti. Lo screening si svolgerà venerdì 30 ottobre, dalle ore 9 alle 13, presso un ambulatorio mobile che sarà allestito in Via Enrico Berlinguer. Durante la mattinata saranno effettuati controlli audiologici rapidi, semplici e non invasivi, eseguiti da personale sanitario qualificato e abilitato. L’iniziativa è completamente gratuita e rappresenta un’importante occasione di prevenzione e di sensibilizzazione sull’importanza della salute uditiva. Inoltre nell'ambito del distretto 10, a partire da lunedì 21 settembre l'assistenza pediatrica sarà garantita dalla dottoressa Claudia Francesca Iervolino, nominata con incarico provvisorio ed entrata già in servizio in sostituzione della pediatra Maria Vittoria Scanu. L'assegnazione del nuovo medico avverrà automaticamente d'ufficio.

© Riproduzione riservata