Giornata di prevenzione e della salute a Muros. Venerdì 25 settembre sono in programma due appuntamenti che mettono al centro l’importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri. La mattinata sarà dedicata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà, promossa dal Comune di Muros in collaborazione con la Asl di Sassari e con l' Avis comunale di Codrongianos. Presso l'Auditorium “Renato Loria” dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà possibile ricevere informazioni e orientamento sui percorsi di screening per le malattie del tumore della mammella, tumore del collo dell'utero e del colon-retto, patologie diffuse che richiedono interventi e percorsi delicati per i pazienti colpiti. Sarà inoltre possibile effettuare direttamente la prenotazione degli esami grazie alla presenza di personale e medici dell’Azienda sanitaria locale. Gli screening sono gratuiti e non è necessaria l'impegnativa del medico. Inoltre dalle ore 8 alle ore 12, nella piazza Ferrarese Ceruti, adiacente all'Auditorium sarà presente l'Autoemoteca Avis della Sezione di Codrongianos, a disposizione per le donazioni di sangue.

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