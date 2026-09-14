“Il gioco di squadra: insieme si vince” è il titolo del primo congresso intersocietario di Anestesia e Rianimazione organizzato in Sardegna, in programma dal 24 al 26 settembre all’Arnas G. Brotzu di Cagliari.

Un appuntamento che riunisce per la prima volta in un unico confronto le società scientifiche e i professionisti che operano nei diversi ambiti dell’anestesia, della rianimazione, della terapia del dolore, della medicina iperbarica e dell’emergenza-urgenza, coinvolgendo anche le competenze infermieristiche e le realtà dedicate all’adulto e al paziente pediatrico.

L'idea alla base del congresso è: mettere in comune competenze e punti di vista per migliorare il modo in cui si cura. In medicina, infatti, fare squadra non significa soltanto collaborare, significa condividere linguaggi e procedure, confrontarsi sulle esperienze, imparare dagli errori e costruire percorsi comuni. Significa, soprattutto, ridurre le distanze tra le diverse professionalità affinché, nei momenti in cui è necessario intervenire con rapidità e precisione, ogni componente della squadra sappia cosa fare e possa contare sulle altre.

Tre le giornate in programma nelle quali si parlerà delle grandi sfide che ogni giorno i professionisti si trovano ad affrontare: dalla gestione emodinamica al percorso perioperatorio, dalla sepsi all’anestesia e rianimazione pediatrica, dalla terapia del dolore all’anestesia ostetrica, fino alla medicina dei trapianti e alla terapia iperbarica.

Accanto alle sessioni congressuali, ampio spazio sarà dedicato ai workshop teorico-pratici, pensati per trasformare la formazione in esperienza: anestesia loco-regionale, gestione delle vie aeree difficili, ecografia, trauma, lesioni complesse e neuro-rianimazione saranno alcuni dei temi affrontati attraverso un approccio fortemente operativo.

(Unioneonline/v.l.)

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