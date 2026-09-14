Fascicolo sanitario elettronico, attiva in Sardegna la visualizzazione delle immagini radiologicheAttualmente la funzione è attiva per gli esami effettuati all'Aou di Sassari e alla Asl di Cagliari, ma verrà presto estesa
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È attiva anche in Sardegna, all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la nuova funzionalità che consente di visualizzare online, insieme ai referti di radiologia, endoscopia e cardiologia, anche le relative immagini diagnostiche.
L'integrazione dei sistemi è stata realizzata da Ares Sardegna in stretta collaborazione con la società Sardegna IT, in attuazione dei progetti Pnrr della Regione Sardegna dedicati alla digitalizzazione della sanità e all'ammodernamento delle tecnologie ospedaliere.
L'intervento posiziona la Sardegna tra le prime Regioni in Italia ad aver implementato questa soluzione su scala territoriale. Attualmente la funzione è attiva per gli esami effettuati all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e la Asl di Cagliari. L'estensione del servizio proseguirà in maniera progressiva con l'obiettivo di coprire la maggior parte delle Aziende Sanitarie entro la fine del mese di settembre.
In una fase successiva l'integrazione completerà l'intero panorama delle Aziende.
L'accesso alle immagini diagnostiche sarà dunque esteso agli operatori sanitari, che potranno effettuarne la visualizzazione tramite il portale dedicato o direttamente dai software ospedalieri in uso.
In questo primo periodo di erogazione, la consultazione delle immagini diagnostiche è accessibile esclusivamente tramite il portale web del Fascicolo Sanitario Elettronico, mentre l'accesso da applicazione mobile verrà abilitato in una prossima fase.
(Unioneonline/v.l.)