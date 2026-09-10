Tumore del colon, tra le cause anche l'Helicobacter pylori: sarebbe responsabile di un caso su 5La scoperta dei ricercatori sul “big killer” che solo nel 2022 ha causato quasi un milione di decessi su scala globale
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Non solo il tumore dello stomaco. Il batterio Helicobacter pylori potrebbe essere responsabile anche di circa un quinto dei casi di tumore del colon retto su scala globale. È il dato che emerge da uno studio coordinato da ricercatori della University of Hong Kong e pubblicato sulla rivista eGastroenterology.
«Il cancro del colon-retto è la seconda causa principale di morte per cancro a livello mondiale», scrivono i ricercatori. «Nel 2022, il cancro del colon-retto ha colpito circa 1,9 milioni di persone e ha causato 903.859 decessi».
L'origine di questo tumore è, secondo gli esperti, multifattoriale: «Comprende fattori di rischio non modificabili (ad esempio, genetica, età) e modificabili, come quelli legati allo stile di vita e alla dieta». Il ruolo dell'Helicobacter pylori, invece, «rimane molto controverso», anche se «un numero sempre maggiore di prove suggerisce che l'esposizione all'Helicobacter pylori potrebbe essere collegata alla carcinogenesi del colon-retto», aggiungono.
Nel lavoro di ricerca, attraverso l'analisi combinata di 43 studi i ricercatori hanno applicato un modello per calcolare quale possa essere il peso dell'Helicobacter pylori sul tumore del colon retto, giungendo alla conclusione che potrebbe essere responsabile di una percentuale compresa tra il 12% e il 22% dei casi globali. L'impatto del batterio potrebbe essere inoltre cresciuto negli anni recenti.
Secondo i ricercatori «questi risultati potrebbero influenzare le strategie di prevenzione primaria del cancro del colon retto», ma servono ulteriori ricerche per confermare se l'eradicazione del batterio è effettivamente in grado di ridurre il rischio di tumore, come già dimostrato per il cancro dello stomaco.
(Unioneonline/v.l.)