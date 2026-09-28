Una giornata dedicata alla salute dell’udito quella programmata a Sennori dal Comune in collaborazione con Audirò, che invita la popolazione ad una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute dell’udito.

Mercoledì 30 settembre dalle 9.30 alle 12.30 la clinica mobile attrezzata di Audiró farà tappa nel comune della Romangia per offrire a tutti i cittadini uno screening uditivo gratuito e una consulenza specialistica rapida. Mercoledì l’appuntamento è in via Leoncavallo (fronte cimitero), una iniziativa aperta a tutti con gli specialisti di Audirò che saranno a completa disposizione per aiutare i cittadini a intercettare precocemente qualsiasi difficoltà e consigliare il percorso più adatto.

La perdita dell’udito, o ipoacusia, colpisce milioni di persone in tutto il mondo e in Italia interessa oltre sette milioni di persone, ma nella maggior parte dei casi evolve gradualmente e silenziosamente.

Questa patologia si manifesta a seguito di un indebolimento dell’apparato uditivo che evolve in maniera lenta e progressiva, spesso passando inosservata nelle fasi iniziali. La tendenza naturale è quella di adattarsi gradualmente alla perdita uditiva, sottovalutando i primi segnali d’allarme.

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