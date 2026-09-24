I piccoli gesti, le parole, l’ascolto e la vicinanza quando i ricordi si fanno sempre più sbiaditi. Un viaggio nel mondo delle malattie neurodegenerative per imparare a stare accanto ai malati di Alzheimer e ai loro familiari, spesso lasciati soli. Domani, dalle 16.30 alle 18, il patio di Villa Giavesu a Cuglieri ospiterà “Storie tra le mani: il valore delle parole quando la memoria sfuma”, un momento dedicato alla condivisione, all’ascolto e all’informazione sulle malattie neurodegenerative.

L'evento è stato organizzato dalla Comunità integrata Villa Giavesu e dall’associazione culturale Gurulis Nova Aps - Caffè letterario. In programma approfondimento con le indicazioni pratiche di orientamento e prevenzione a cura del medico di Medicina generale, la riflessione della psicologa della struttura sull’importanza del sostegno emotivo ai caregiver, e ancora la lettura di brani esperienziali e intermezzi musicali. L’evento è aperto a tutti.

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