Diversi formaggi al tartufo prodotti dalla Latteria Moro, di Moro Sergio, sono stati ritirati dagli scaffali per la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può causare infezioni anche gravi, soprattutto nei soggetti più fragili.

A rendere noto l'avviso del produttore è il ministero della Salute, che ha pubblicato tre richiami alimentari che riguardano il lotto 222660. Tutti i prodotti coinvolti sono stati realizzati nello stabilimento con sede a Oderzo (Treviso) e non vanno consumati ma restituiti al punto vendita.

Nel dettaglio, il richiamo interessa un Cremoso al tartufo, venduto in forma con crosta da 6 kg e in vaschetta da 125 grammi, entrambi con scadenza compresa tra il 7 e l'11 luglio 2026, e il CreMoro/Cremoso nelle varianti al tartufo, pistacchio, prosecco rosé e naturale, commercializzato in cestini da 1,8 a 2,2 kg, con la stessa finestra di scadenza.

La listeriosi, malattia provocata dal batterio listeria, può manifestarsi con quadri clinici severi e tassi di mortalità elevati, soprattutto in soggetti fragili come anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti immuno-compromessi.

(Unioneonline)

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