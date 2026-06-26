Cosa fare in caso di gastroenterite?Come aiutare la pancia quando perde la rotta, ce lo spiega il nutrizionista
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C’è un momento in cui il corpo sembra smettere di seguire le sue mappe abituali. L’intestino, che normalmente lavora in silenzio come un equipaggio esperto, improvvisamente cambia rotta. È la gastroenterite: una tempesta interna che scombina ritmi, energie e certezze. In questa piccola storia del corpo, la pancia diventa una nave in mare aperto. Le onde sono i crampi, il vento è la nausea, le correnti imprevedibili sono la diarrea. E il capitano - noi - si ritrova a dover capire come non perdere completamente la direzione.
La gastroenterite, nella maggior parte dei casi, è un viaggio breve ma intenso. Può essere causata da virus, batteri o alimenti non idonei, e si presenta come una burrasca improvvisa. L’intestino si infiamma, accelera i suoi movimenti e perde la capacità di assorbire acqua e nutrienti in modo ordinato. È come se la nave iniziasse a muoversi troppo velocemente, senza più distinguere ciò che deve trattenere da ciò che deve lasciare andare.
La prima regola come a bordo: non perdere l’acqua dolce! In mezzo alla tempesta, la priorità non è il cibo, ma l’idratazione. L’organismo perde liquidi come una nave che imbarca acqua. E se l’acqua manca, la rotta diventa ancora più instabile. Bisogna bere a piccoli sorsi, come chi misura le risorse in mezzo al mare: acqua naturale; tisane leggere; brodo vegetale filtrato. Meglio evitare bevande troppo zuccherate o gassate: in mare agitato, ogni eccesso può peggiorare la navigazione. Quando la tempesta inizia a placarsi, la pancia ha bisogno di una cambusa essenziale, fatta di alimenti semplici e facilmente digeribili.
Non è il momento dei banchetti, ma delle razioni di sopravvivenza eleganti e leggere. Tra i compagni più affidabili del viaggio troviamo: riso bianco, come una vela neutra che non oppone resistenza; patate lesse, solide e gentili; carote cotte, morbide come terra addomesticata; banana matura e mela grattugiata, frutti che non disturbano il mare interno; pollo e pesce magro, introduzione graduale e modesta. Sono cibi che non chiedono troppo impegno al nostro apparato digerente, ma l’aiutano a ritrovare equilibrio.
Ogni buon navigatore sa che ci sono zone da evitare durante la tempesta e anche l’intestino ha i suoi scogli: fritti e grassi, che appesantiscono la nave; latticini (in fase acuta), che possono diventare mare mosso; dolci industriali, correnti zuccherine difficili da gestire; legumi e verdure crude, come venti troppo forti; spezie piccanti, che agitano ulteriormente le acque. Sono elementi che, in un mare già instabile, rischiano di far perdere del tutto la rotta.
Per fortuna ogni tempesta, per quanto intensa, è destinata a finire. Quando l’intestino inizia a calmarsi, è il momento di riprendere lentamente il viaggio normale. Ma come ogni buon marinaio sa, la bonaccia va rispettata: non si accelera subito, si ascolta il mare. In questa fase, la flora intestinale – il piccolo equipaggio invisibile che abita la nave – può aver bisogno di essere rinforzata. In alcuni casi, fermenti lattici o probiotici possono aiutare a ristabilire l’equilibrio, ma sempre con criterio e personalizzazione.
È utile anche ricordare che non tutte le tempeste si risolvono da sole. Se la navigazione diventa troppo difficile – febbre alta, sangue nelle feci, disidratazione importante o sintomi prolungati – è necessario “entrare in porto” e affidarsi al medico. Perché anche il miglior capitano, a volte, ha bisogno di una guida esterna per ritrovare la rotta. La gastroenterite è una tempesta improvvisa, ma raramente definitiva. Il corpo ha una straordinaria capacità di tornare alla calma, come il mare dopo il vento forte. Il segreto è dunque non opporsi alla tempesta, ma accompagnarla con scelte semplici: idratazione, leggerezza, ascolto. E alla fine la pancia ritrova la sua bussola… e riprende a navigare serena.
Pietro Senette
Nutrizionista e ricercatore