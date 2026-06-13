Hai appena finito di mangiare e hai già voglia di aprire il frigorifero? Se la fame ti accompagna per tutta la giornata, il problema potrebbe non essere la tua forza di volontà, ma alcuni segnali che il tuo organismo sta cercando di inviarti. Spesso la causa è un’alimentazione ricca di zuccheri e prodotti ultra-processati. Questi alimenti fanno salire rapidamente la glicemia, ma la fanno anche scendere altrettanto velocemente, lasciandoti con una nuova sensazione di fame poco dopo il pasto. Anche consumare poche fibre può fare la differenza. Le fibre aiutano a prolungare il senso di sazietà e a mantenere più stabili i livelli di energia durante la giornata. Ma non c'è solo il cibo. Stress, ansia e mancanza di sonno possono alterare gli ormoni che regolano appetito e sazietà, spingendoti a cercare continuamente qualcosa da mangiare, soprattutto alimenti dolci e calorici. La buona notizia? Nella maggior parte dei casi bastano piccoli cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita per ritrovare equilibrio, controllare la fame e sentirsi meglio ogni giorno.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

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