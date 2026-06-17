Dopo mesi di stop che ha costretto tante pazienti galluresi a raggiungere gli ospedali di Sassari e di Alghero, è tornato operativo il servizio di colposcopia della ASL Gallura.

Integrato nei programmi di screening per la prevenzione delle patologie del collo dell'utero, l'esame diagnostico sarà programmato dal Centro screening dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia qualora si rendano necessari ulteriori accertamenti dopo l'esito del pap test effettuato presso lo stesso centro.

«Il nostro Dipartimento si è fatto promotore del rafforzamento e della valorizzazione di questo percorso integrato con l’obiettivo di consolidare e potenziare le attività già presenti sul territorio a tutela della salute femminile: attraverso un approccio orientato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, il Centro screening conferma il proprio impegno nello sviluppo di iniziative e attività proattive volte a favorire l’adesione ai programmi di screening per la popolazione, con un focus particolare rivolto ad includere le fasce più fragili», ha commentato la direttrice del Dipartimento di Prevenzione Area Medica, Rosalia Ragaglia.

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