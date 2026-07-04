L’ospedale “Segni” di Ozieri ha presentala nuova Centrale di Sterilizzazione che entrerà in servizio la prossima settimana: “La realizzazione di una Centrale di Sterilizzazione moderna, tecnologicamente avanzata ed efficiente, la seconda dell’Azienda, conferma l'impegno della Asl di Sassari nel promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica, con l'obiettivo di garantire i più elevati standard di sicurezza, qualità e affidabilità dei percorsi assistenziali”, ha detto con soddisfazione il direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, durante la visita della struttura che sorge al piano terra del presidio ospedaliero. La struttura è stata realizzata con nuove dotazioni tecnologiche, significative migliorie strutturali e flussi operativi aggiornati, nel pieno rispetto delle normative tecniche di settore e degli standard richiesti per l'accreditamento. Ieri mattina durante la presentazione della Centrale erano presenti i vertici della Asl di Sassari, con il Direttore generale Spano, la Direttrice amministrativa, Maria Dolores Soddu, il Direttore Sanitario, Vito La Spina, per Ares Sardegna era presente la Responsabile Unico del Progetto, Tania Ruiu, mentre per la Rti era presente il Direttore generale della demi Sterilis Spa, Walter Corrias. La struttura, realizzata nell'ambito dell'appalto aggiudicato da Ares Sardegna al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Demi Sterilis Spa – Servizi Italia Spa, finalizzato alla gestione del servizio di sterilizzazione e il noleggio dello strumentario chirurgico destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna: si tratta della quinta centrale realizzata nell’Isola, e la seconda in Asl Sassari che dopo Alghero, ora con Ozieri ha reso autonome le strutture ospedaliere.

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