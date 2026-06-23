Una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute femminile con ecografie e visite senologiche gratuite rivolte alle donne residenti nel Comune. L’amministrazione comunale di Cabras, in collaborazione con l’associazione Komunque Donne, promuove l’iniziativa “Prevenzione in Rosa”.

L’evento si svolgerà domenica 28 giugno, dalle 9 alle ore 13, presso il Centro Polivalente, in via Tharros. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa dell’Odv Komunque donne, perché condividiamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e intendiamo favorire l’accesso ai

controlli preventivi, strumenti fondamentali nella lotta contro le patologie mammarie” - afferma l’assessora alle Politiche Sanitarie, Laura Celetti.

Le visite saranno riservate alle donne residenti nel Comune di Cabras e seguiranno le seguenti modalità di accesso: donne dai 18 ai 40 anni - accesso diretto previa prenotazione; per le donne oltre i 40 anni sarà necessario presentare un referto mammografico recente, effettuato da non oltre tre mesi.

«La prevenzione rappresenta uno dei più efficaci strumenti per la tutela della salute – aggiunge la presidente dell’Odv Komunque Donne Daniela Somaroli -. Attraverso questa proposta vogliamo offrire alle cittadine un’opportunità concreta di controllo, promuovendo la cultura dell’amore e della cura dellan propria persona».

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al numero 3791684731, a partire da oggi, martedì 23 giugno, fino a venerdì 26 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.

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