L'obiettivo è chiaro: prevenire, diagnosticare e trattare tre malattie infettive sempre più diffuse sul nostro territorio: la scabbia, la legionella e la West Nile. Sabato 27 giugno si terrà il corso di formazione organizzato dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano, nella sala convegni dell’hotel Mistral 2 di Oristano.

L’evento è rivolto ai professionisti sanitari - medici, infermieri, operatori socio-sanitari, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione - compresi quelli che operano nelle strutture private, nelle residenze assistenziali e nelle case di riposo, fino a un massimo di 50 partecipanti. “Con questo corso abbiamo voluto richiamare l’attenzione di operatrici ed operatori sanitari su tre delle malattie infettive di cui, negli ultimi anni, abbiamo registrato un numero crescente di casi" - spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras - Nell’ultimo anno sono state infatti diagnosticate in provincia di Oristano 62 infezioni da scabbia, malattia provocata da un acaro della pelle che scava dei cunicoli sotto l’epidermide, causando un intenso prurito, e che si trasmette attraverso il contatto stretto. Diversi anche i casi di legionella, un batterio che può annidarsi nei rubinetti, nei soffioni delle docce, negli impianti di climatizzazione, e che inalato può essere all’origine di febbre e difficoltà respiratorie. Immancabile un focus sulla Febbre del Nilo, malattia ormai endemica sul nostro territorio causata dal virus Wn (West Nile) trasmesso dalla zanzara, che può comportare severe complicanze neurologiche soprattutto nei soggetti fragili e anziani. “Si tratta di tre malattie infettive rilevanti che è importante diagnosticare tempestivamente per poter intervenire correttamente e per prevenirne la diffusione – afferma la direttrice generale della Asl 5 di Oristano Grazia Cattina – Per questo, il corso è aperto non solo ai dipendenti Asl, ma a tutti i professionisti che operano nel mondo della sanità: dai medici di famiglia agli operatori delle case di riposo, ambienti comunitari che ospitano soggetti fragili, dove è facile la diffusione di malattie infettive come la scabbia”.

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