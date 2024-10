Si terrà a Cagliari, il prossimo martedì 8, la Giornata dello stomizzato, per ricordare l’importanza di fare prevenzione: organizza l’Aistom (Associazione Stomizzati Sardi).

L’appuntamento è alla Casa della Solidarietà, in via Jenner 15, dalle 16 alle 18. Il primo intervento sarà per la presidente Lorena Porceddu, nel ricordo di Serena Gherardini, che ha avuto un ruolo importante nel fondare l’associazione in Sardegna ed è stata presente fino all’ultimo.

Poi, parleranno gli esperti: il dottor Alessandro Carta, su “le patologie urologiche”, la dottoressa Manuela Neri, su “le patologie ginecologiche”, e, infine, la dottoressa Simona Deidda, su “le patologie del colon – retto”.

Molte dunque le informazioni che verranno fornite per affrontare queste patologie senza paura.

«Quest'anno l'Aistom Sardegna abbraccia tutta la popolazione parlando di prevenzione su patologie importantissime come tumori dell'apparato urinario, tumori e malattie infiammatorie sull'apparato intestinale, sui tumori dell'apparato riproduttivo femminile e un argomento ancora poco discusso, l'endometriosi – spiega la presidente Lorena Porceddu – fare prevenzione è importante per tutti».

© Riproduzione riservata