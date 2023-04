Le allergie sono risposte anomale del sistema immunitario, che si manifestano con una grande varietà di disturbi soggettivi. I fastidiosi sintomi possono colpire la pelle, le attività digestive e assimilative, le vie respiratorie. Negli ultimi anni si è osservato un notevole aumento delle pollinosi, cioè le forme allergiche dovute ai pollini precoci (che si manifestano nei periodi di gennaio-aprile) e di quelle da specie erbacee a fioritura estiva (come la paritaria e l'ambrosia). Se si è fortunati, i sintomi si possono limitare a starnuti, occhi che lacrimano, naso che cola, prurito al naso e occhi; ma spesso purtroppo il fenomeno si esprime con asma, congiuntiviti o fastidiose dermatiti .

Lo specialista in naturopatia considera il problema in maniera globale. È necessario prendersi cura del fegato, la cui funzione è quella di spazzar via radicali liberi, tossine e istamina. Lo stesso dicasi per il timo, ghiandola che, se rimane in salute, “riequilibra” le azioni del nostro sistema immunitario. Per quanto riguarda l’alimentazione, è opportuno fare in modo che sia ricca di alimenti sani, non raffinati, che contenga acidi grassi essenziali e antiossidanti, i quali permettono di rafforzare le membrane delle strutture di ciascuna cellula. In questo modo, le cellule stesse saranno meglio equipaggiate per resistere ai fenomeni che causano i sintomi allergici.

Per il trattamento e la prevenzione delle allergie, va citata inoltre l’importanza di mantenere in equilibrio le funzioni tiroidee. La tiroide è una ghiandola che ci permette di conservare un adeguato livello di attività cellulare. Le cellule del fegato e del timo, per esempio, hanno una grandissima necessità che la funzione tiroidea sia equilibrata, altrimenti la loro attività, essenziale per la prevenzione delle allergie, rischia di bloccarsi.

Nella sua visione globale dell’essere umano, la naturopatia si sofferma anche sull’equilibrio delle ghiandole surrenali. Sappiamo, che le surrenali, oltre all’adrenalina, producono un cortisone naturale. Questi ormoni, se prodotti in maniera equilibrata, prevengono certi sintomi allergici.

Nella concezione olistica o globale della naturopatia, non è pertanto possibile arrivare a pensare che l’allergia vada trattata unicamente con cortisone, antistaminici, adrenalina e altri farmaci destinati a sostituire le funzioni fisiologiche carenti. Il naturopata considera questo problema da un’angolatura globale e parla di terreni allergici specifici per ciascun individuo. Sebbene le medicine apportino un rapido sollievo dai sintomi allergici, che ci avvelenano la vita, occorre anche dedicarsi a ripristinare le funzioni fisiologiche carenti, se vogliamo correggere il terreno allergico a lungo termine.

La naturopatia offre una gamma di rimedi naturali molto efficaci per la prevenzione e la cura delle allergie più diffuse, spesso risolvendo del tutto lo stato irritativo generale. Fra i più importanti abbiamo:

il Ribes Nigrum antistamico naturale per eccellenza, è il fitoterapico di prima scelta per la sua azione antiflogistica e antiallergica. Il Ribes nero si utilizza principalmente sotto forma di macerato glicerico.

La Boswelia anche la pianta boswelia serrata è un valido aiuto, persino in caso di manifestazioni allergiche a carico delle vie respiratorie. I suoi principi attivi contrastano l'attività di un enzima, la 5-lipossigenasi, che partecipa alla sintesi dei leucotrieni. Queste molecole proinfiammatorie agiscono sulla muscolatura bronchiale provocando broncocostrizione, e quindi il classico respiro corto.

La Quercetina, è un flavonoide abbondante in cibi come cipolle, mele, uva, frutti di bosco, ma disponibile anche come integratore alimentare. L'assunzione giornaliera, rappresenta un ottimo rimedio naturale per alleviare i sintomi allergici, poiché ha uno spiccato effetto sulla produzione di istamina. Il Reishi (Ganoderma lucidum) è un fungo medicinale antichissimo, grazie alla sua estrema versatilità, aiuta ad armonizzare la risposta immunitaria durante un attacco allergico, contrastando l'infiammazione conseguente.In sinergia a tutti questi rimedi naturali è possibile assumere il Manganese, sotto forma di oligoelemento, utilissimo per attenuare tutti i sintomi di iperattività.

Franca Senette

