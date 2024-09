Quasi un italiano su tre soffre di pancia gonfia e in particolare le donne, soprattutto in periodi di stress intenso e qualche giorno prima del ciclo. La pancia gonfia dà una costante sensazione di pienezza che può derivare, nella maggior parte dei casi, da un accumulo di aria nell’intestino.

Chi ha la pancia gonfia si sente appesantito, non riesce inoltre a respirare profondamente, cosa fondamentale per ossigenare tutto l’organismo e ha la sensazione di essere intasato fin dai primi bocconi di un pasto.

Lo stress troppo spesso chiamato in causa come principale responsabile di questa problematica è in realtà esclusivamente la goccia che fa traboccare un problema organico più profondo: la disbiosi.

Quest’ultima è una condizione di squilibrio microbico intestinale dipendente in concreto da scelte alimentari non coerenti con lo stato di salute del proprio corpo. Lo stress in pratica mima l’effetto che avrebbe del sale sulla cute lesa: la irrita ulteriormente ma non è certo causa della lesione.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

