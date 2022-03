Prosegue l'impegno della direzione aziendale per dotare l'ospedale di Muravera di personale e tecnologie al servizio dei cittadini del territorio del Sarrabus Gerrei.

Al San Marcellino sono arrivati in questi giorni due nuovi ventilatori polmonari con i quali sarà possibile praticare la ventilazione non invasiva nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta o cronica riacutizzata. Un ulteriore passo verso la riorganizzazione dei servizi ospedalieri per dare risposte alle esigenze di salute dei pazienti.

È inoltre in programma, per la fine del mese di aprile, un corso teorico-pratico di formazione degli operatori sanitari (medici, chirurghi e infermieri) che saranno impegnati nella gestione di questi nuovi presidi.

“Stiamo lavorando senza sosta - commenta Marcello Tidore, manager della Asl n. 8 di Cagliari - a conferma dell'impegno dell'attuale direzione generale e sanitaria nel potenziamento delle risorse degli ospedali periferici”.

(Unioneonline/v.l.)

