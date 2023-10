Si approfondiranno le tematiche legate al diabete grazie alle presenza di medici ed esperti del settore, al fine di esplorare nuove possibilità di dialogo e di collaborazione che mantengano il paziente al centro del processo di cura. Si terrà il 7 ottobre, alle 16, al Mariano IV Palace Hotel di Oristano, il convegno medico dal titolo “L’essenziale è visibile agli occhi” promosso dall’Anmic di Oristano. L’ingesso è libero. Interverrà l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria: raccoglierà gli spunti e gli appelli che verranno dal convegno per implementare ulteriormente azioni e strategie volte alla prevenzione e alla cura di questa patologia.

Si affronteranno i temi dell’invalidità civile, della scuola e dello sport con la partecipazione di Simone Mocci, giocatore della Sarlux Sarroch Volley A3 della Nazionale Italiana. Con l’avvento delle nuove tecnologie, microinfusori e sensori per il monitoraggio della glicemia, il paziente ha benefici sia dal punto strettamente legato alla patologia che alla qualità della vita, motivo per cui i fotografi Letizia Caddeo e Michele Losito hanno pensato di creare una mostra fotografica per sensibilizzare le persone a conoscere questi dispositivi, oggi utilizzati da molti ragazzi diabetici.

Saranno presenti anche medici ed esperti del settore come Marcella Scanu, Lucina Corgiolu, Sergio Cabras, Maria Luigia Fanari, Daniela Caddeo, Maria Maddalena Atzeni e Francesco Pili, al fine di esplorare nuove possibilità di dialogo e di collaborazione che mantengano il paziente al centro del processo di cura.

© Riproduzione riservata