A Oristano la struttura di Senologia, dedicata al trattamento chirurgico delle pazienti con tumore al seno guidata da Luciano Curella, da lunedì 3 marzo vedrà al lavoro un chirurgo plastico che si occuperà in particolare della parte ricostruttiva negli interventi di oncologia mammaria.

«Per la prima volta – spiega il direttore generale Angelo Serusi – la Asl 5 si doterà di un chirurgo plastico, una figura professionale importante non solo dal punto di vista fisico ed estetico, ma anche psicologico». La Senologia, istituita lo scorso anno, ha registrato nei primi 12 mesi 130 operazioni.

«Stiamo costruendo, tassello dopo tassello, tutto il quadro necessario a comporre una “Breast Unit”, ossia un team di professionisti che prenda in carico in maniera globale, multidisciplinare e integrata le donne con tumore al seno, la patologia oncologica più diffusa in Italia», conclude Serusi.

