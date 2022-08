L’associazione Dorian e Quartu Soccorso insieme per un corso gratuito di Primo Soccorso.

L’appuntamento è per sabato 3 settembre nella sede dell’organizzazione di volontariato di via Cilea 79, dove dalle 9 i cittadini potranno usufruire dell’importante iniziativa sociale.

Durante il corso, gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi, si imparerà a riconoscere le situazioni di rischio e ad allertare subito il 118 o il 112. Inoltre, sarà mostrato come eseguire correttamente le compressioni toraciche che permettono di guadagnare tempo sino all’arrivo dei soccorsi e a conoscere l’importanza dell’utilizzo immediato del defibrillatore.

Dopo la parte teorica, uno spazio dedicato a domande e risposte per poi proseguire con le dimostrazioni pratiche con i manichini, con i quali si impareranno anche le manovre per le disostruzioni delle vie aeree.

Un’occasione importante, dunque, per imparare comportamenti e manovre salvavita.

Il corso, tenuto dalla dottoressa Cenza Monni, presidente di “Quartu Soccorso”, e da alcuni volontari, fa parte della rassegna “Quartu Dorian Festival – terza edizione”, organizzata dall’Associazione Culturale “Dorian” con la direzione artistica del Maestro Cristina Scalas e del Maestro Davide Mocci.

In calendario otto appuntamenti fra concerti, presentazioni di libri e corsi che si svolgeranno in varie sedi cittadine da agosto ad ottobre, con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata