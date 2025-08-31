La cerimonia
Lotta al tumore, i fiori del Karalis Pink TeamUn momento nato per ricordare le vittime del cancro al seno
“Un fiore per ricordare, un abbraccio per condividere”. Il Karalis Pink Team Daniela Secchi ha organizzato la Cerimonia dei fiori per ricordare le vittime del tumore al seno. Da canoe e dragonboat sono stati deposti nel canale di Terramaini alcuni fiori.
«Un gesto semplice ma pieno di significato per onorare chi ha lottato, chi lotta e chi ci ha lasciato un’eredità di forza e amore».
