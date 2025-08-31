“Un fiore per ricordare, un abbraccio per condividere”. Il Karalis Pink Team Daniela Secchi ha organizzato la Cerimonia dei fiori per ricordare le vittime del tumore al seno. Da canoe e dragonboat sono stati deposti nel canale di Terramaini alcuni fiori.

«Un gesto semplice ma pieno di significato per onorare chi ha lottato, chi lotta e chi ci ha lasciato un’eredità di forza e amore».

