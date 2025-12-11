Nel mese di novembre Auser Masullas, con il sostegno del Comune, ha promosso una preziosa iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta alla popolazione. L’associazione, infatti, ha realizzato una serie di screening ecografici gratuiti in collaborazione con l’Associazione Medici della Prevenzione (A.M.D.P.).

L’iniziativa ha registrato la partecipazione di oltre 200 persone che si sono sottoposte alle visite di prevenzione dedicate al fegato, al seno, alla prostata e alla tiroide. Non solo da Masullas, ma anche cittadini provenienti da altri comuni hanno scelto di aderire, confermando il valore e la rilevanza del servizio offerto. Gli screening hanno inoltre permesso di individuare diversi casi che necessitano di ulteriori accertamenti, dimostrando l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute.

«Siamo profondamente soddisfatti della risposta dei cittadini – dichiara Antonio Dedoni, presidente di Auser Masullas - La prevenzione è un investimento sulla salute e vedere così tante persone aderire ci conferma che questa è la strada giusta. Ringraziamo l’A.M.D.P. per la professionalità e il Comune di Masullas per il sostegno concreto».

Il sindaco, Ennio Vacca, sottolinea che «sostenere iniziative come questa significa prendersi cura della nostra comunità. La salute è un diritto e la prevenzione è un dovere collettivo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Auser Masullas, che ancora una volta dimostra un grande impegno al servizio del territorio».

L’amministrazione e l’Auser confermano la volontà di proseguire su questa strada, affinché la prevenzione diventi un appuntamento stabile e accessibile per tutti.

